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ПРЕЗЕНТАЦИЯПрезентация компании MavDecor

Нанесение декоративной штукатурки на стены, пол, потолок и предметы интерьера
от 3 дней с гарантией 5 лет
и оплатой работы по факту

Сделаем недорого!
Но КРУТО!!!

Цена работы по декору

Профессиональный инструмент

Нанесение декоративной штукатурки в самых сложных и популярных техниках, художественное нанесение

Декоративные материалы

В продаже только качественные, проверенные временем российские и итальянские декоративные материалы

Декораторы
с опытом работы
от 5 до 20 лет

Можно ли нам доверять?

Посмотреть наших мастеровМастера декораторы в Екатеринбурге

Вы можете посмотреть наши работы по отделке стен в жилых и коммерческих помещениях декоративной штукатуркой на объктах в г. Екатеринбурге, где мы осуществляли нанесение декора, на фото или в оригинале на образцах которые мы вам с удовольствием предоставим.

Отделка стен декоративной штукатуркой

Наша компания оказывает услуги по нанесению декоративной штукатурки в классической и художественной технике нанесения. Большой опыт работы по дизайн проектам. Из декоративных материалов создаем эффекты, имитация кирпича, мрамора, ржавчины, меди, бетона, камня, старых стен. Сделаем черновую подготовку, а также подготовим стены под декоративную штукатурку. Окажем консультацию и помощь в выборе и приобретении высококачественных и недорогих декоративных материалов.

Кто к вам приедет?

Что сделает?Декоратор
Услуги декораторов

Помимо качества, вы получите:

Удобное для вас время
проведения работ
Вежливого мастера
Уборку после работ

Другой мастерДекоратор

Бесплатно до договора

Что будет после?Нанесение декора
Фото декоративной штукатурки

Сделаем как на фото

Выслушаем все ваши пожелания (можете направить на E-MAIL фото желаемой фактуры/цвета), предложим посмотреть образцы. Рассчитаем стоимость и сроки выполнения работы.

Образцы декоративной штукатурки

Выезд в день обращения

Декоратор предложит все подходящие образцы. Вы вместе с мастером подберете фактуру и цвет по каталогу. Ответит на все интересующие вопросы и даст консультацию по работам и материалам.

Образцы штукатурки

1 бесплатный выкрас

В течении 1-3х рабочих дней мы изготовим образец выбранной вами фактуры для согласования. Чтобы мы убедились, что вам на все 100% нравится декоративное покрытие или вы показали его дизайнеру.

Стоимость декоративной штукатурки

Гарантия результата!

Если конечный результат на образце не будет соответствовать вашим ожиданиям то
вы не платите за него.

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Рассчитайте стоимость и сроки работ

За экономию времени менеджера на расчет
Получите скидку 7% на материалы

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8 (З4З) З46 95 65
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Примеры нанесения декоративной штукатурки

Повторим фактуру, цвет и рисунок понравившегося на фото из интернета, с дизайн-проекта,
или предложим вам что-то индивидуальное под ваш вкус и цвет.

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выполненных проектов

8 (З4З) З46-95-65

ПН-ПТ с 10:00 - 19:00

8 95О 657 64 66

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прайс на оказание услугСтоимость работ по нанесению декоративной штукатурки

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