Декоративная штукатурка в Екатеринбурге всё чаще стала использоваться как декоративный материал для отделки стен для внутренних и наружных работ. Какого производителя материал лучше, выбирать Вам, но мы вас сможем проконсультировать по материалам и расскажем, какие материалы для каких работ лучше, а какие дешевле?

Какие декоративные штукатурки лучше и красивее? Вы можете ознакомиться с фактурами штукатурки скачав наш каталог.

Какая штукатурка для внутренней отделки стен бывает у вас в продаже? В продаже у нас больше 30 видов декоративной штукатурки для стен, а также материалы для потолка и пола. Также мы применяем наши декоративки для декора предметов интерьера. Это могут быть и стол, двери, холодильник, тумбочки и т.д.

В какие сроки происходит нанесение декоративной штукатурки? Сроки декорирования стен штукатуркой могут разниться и будут зависеть от многих факторов, в том числе и от подготовки стен под декор, но в среднем 3-5 дней на среднюю комнату.

Сколько стоит работа по нанесению штукатурки за м2? Цена за работы складывается из вида материала, подготовки стен под декор, ну и конечно объема предстоящих работ.

Чем отличается декоративная штукатурка шелк от велюра или замши? Общее у этих материалов лишь то, что они являются тонкослойными декоративными штукатурками. А вот инструмент, техника нанесения, да и результат очень отличается.

Чем колеруется штукатурка и в какие цвета? Колеровка штукатурки производится на колеровочной машине или вручную. Колеруем материал по каталогам RAL, NCS, Tikkurila, Dulux и другие.

Какая декоративная штукатурка бетон лучше? микроцемент или микробетон? Они все хороши, у каждой есть свои достоинства и места нанесения, а также какие эффекты вы пожелаете увидеть.

Декор штукатурка под кирпич из чего делаете? Как правило для данной фактуры применяются фактурные штукатурки типа: Рельеф, Травертин, или другими материалами содержащими фибру.

В чём отличие декоративной штукатурки мокрый шелк от штукатурки шелк или шелк 3D. Это однотипные материалы, разница будет только конечном результате.

Из какой штукатурки делается камень? Как правило, применяют венецианскую штукатурку, травертин или фактурную. Нужно понимание, какого эффекта вы пытаетесь добиться.

Сколько стоит фактурная штукатурка? Цена декоративной штукатурки будет складываться из расхода материала на м2 и цвета выбранного вами.

А сложно наносить штукатурку мокрый шелк? Могу ли я своими руками нанести декор? Если у вас есть опыт работы или очень огромное желание нанести декор самому, то я думаю, что у вас всё получится.

Где купить ваши материалы? Декоративную штукатурку купить в Екатеринбурге можно у нас, телефон и адрес у нас есть на сайте.

При ремонте квартиры на каком этапе будет происходить отделка стен декоративной штукатуркой. До пола или после? Декор это финишное покрытие и его наносят в последнюю очередь.

Что вы за декор компания или салон?

Компания MavDecor

уже много лет занимается продажей и нанесением декоративных штукатурок, всегда ставя акцент на качестве оказываемых услуг, красоте декоративных материалов и очень трепетному отношению к своему заказчику. За все время работы наша компания реализовала большое количество дизайн проектов по отделке стен декоративной штукатуркой в интерьерах квартир, домов коммерческих помещениях города Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Березовского и других городах Свердловской области. Мы всегда тесно сотрудничаем с строительными организациями и интерьерными салонами, предлагая им не просто отделку стен декором, а комплексное решение по подготовке стен и оформлению интерьера, включая наши декоративные материалы и работы. Наша компания не только оказывает услуги по нанесению декоративной штукатурки, но и работает как магазин декоративной штукатурки, продавая декоративные, сопутствующие и расходные материавлы.