Сделаем недорого!
Но КРУТО!!!
Нанесение декоративной штукатурки в самых сложных и популярных техниках, художественное нанесение
В продаже только качественные, проверенные временем российские и итальянские декоративные материалы
Декораторы
с опытом работы
от 5 до 20 лет
Вы можете посмотреть наши работы по отделке стен в жилых и коммерческих помещениях декоративной штукатуркой на объктах в г. Екатеринбурге, где мы осуществляли нанесение декора, на фото или в оригинале на образцах которые мы вам с удовольствием предоставим.
в комнате
в кухне
в ванной
в офисе
Наша компания оказывает услуги по нанесению декоративной штукатурки в классической и художественной технике нанесения. Большой опыт работы по дизайн проектам. Из декоративных материалов создаем эффекты, имитация кирпича, мрамора, ржавчины, меди, бетона, камня, старых стен. Сделаем черновую подготовку, а также подготовим стены под декоративную штукатурку. Окажем консультацию и помощь в выборе и приобретении высококачественных и недорогих декоративных материалов.
Помимо качества, вы получите:
Удобное для вас время
проведения работ
Вежливого мастера
Уборку после работ
Спицин
Виктор
Иванович
Художник, декоратор
Художник с архитектурным образованием. Нанесением декоративной штукатурки занимается более 12 лет. Предпочитает работать с толстослойными декоративными материалами Рельеф, Травертин, а также с фасадными покрытиями: короед, шагрень, ролл и т.д.
Медведев
Максим
Валерьевич
Мастер декоратор
Опыт нанесения декоративной штукатурки 6 лет. Специалист в области разработки эффектов, имитации камня, кирпича, ржавчины. Большой опыт нанесения декоративных материалов компрессором, мультиколорной краски, набрызг фактурной краски, накатка шагрени.
Абрамов
Александр
Владимирович
Декоратор, художник
Мастер по декоративной штукатурке со стажем 10 лет. Реставратор, художник декоратор, разработчик-технолог. Специалист по выполнению трудных дизайнерских решений связанных с интерьером. Ведущий мастер-классов по нанесению декоративной штукатурки
Сделаем как на фото
Выслушаем все ваши пожелания (можете направить на E-MAIL фото желаемой фактуры/цвета), предложим посмотреть образцы. Рассчитаем стоимость и сроки выполнения работы.
Выезд в день обращения
Декоратор предложит все подходящие образцы. Вы вместе с мастером подберете фактуру и цвет по каталогу. Ответит на все интересующие вопросы и даст консультацию по работам и материалам.
1 бесплатный выкрас
В течении 1-3х рабочих дней мы изготовим образец выбранной вами фактуры для согласования. Чтобы мы убедились, что вам на все 100% нравится декоративное покрытие или вы показали его дизайнеру.
Гарантия результата!
Если конечный результат на образце не будет соответствовать вашим ожиданиям то
вы не платите за него.
Декоративные материалы
европейского качества
Работаем декоративной штукатуркой всех известных марок: San Marco, Decorazza, Derufa, Pratta Exclusive и др. Декоративные материалы, напрямую от производителей из Европы и России в наличии и под заказ. Подберем декоративное покрытие под ваш бюджет. Можем выполнить работу по нанесению декоративной штукатурке и вашими приобретенными материалами.
Бесплатная доставка до объекта в Екатеринбурге.
Гарантия на материал и работы 5 лет
Когда вы выбрали материал и согласовали выкрас, наш специалист производит замер объема работ и составляет сметную калькуляцию на работы и материалы. Договор мы заключаем в удобный для вас день. Вы вносите оплату за декоративный материал. В течении 3х дней мы занимаемся подготовительными работами перед выходом на объект: колеровка материала, комплектацию объекта расходными материалами и инструментом.
Гарантия сроков
Приезжаем на объект, для выполнения работ в строго назначенное время и согласованный с вами день.
Примерные сроки выполнения работ: — 10-50 кв.м от — 3 до 5 дней;— 50-100 кв.м — от 5 до 8 дней;— 100 и более кв.м — от 10 дней.Делаем все работы по нанесению декоративной штукатурки вовремя, иначе, выплачиваем 3% от стоимости работ за каждый просроченный день.
Все работы выполнены
После завершения всех работ по нанесению декоративных материалов, мастера убирают помещение, подписывается акт приема выполненных работ ,
вносится постоплата.
При повторном обращении, вы получаете дополнительную скидку на работы 5%.
Пройдите онлайн-тест за 3 минуты
Рассчитайте стоимость и сроки работ
За экономию времени менеджера на расчет
Получите скидку 7% на материалы
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удобным способом:
Повторим фактуру, цвет и рисунок понравившегося на фото из интернета, с дизайн-проекта,
или предложим вам что-то индивидуальное под ваш вкус и цвет.
или
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на почту (более 200 вариантов)
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Образцы декоративной штукатурки
Образцы декоративной штукатурки
Образцы декоративной штукатурки
Образцы декоративной штукатурки
Образцы декоративной штукатурки